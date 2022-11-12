Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta maç programı

AKSA SÜPER LİG
DÜN
Göçmenköy-Yenicami: 1 – 2
BUGÜN
14.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)
14.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-MeritA.Yeşilova (Tufan Çerçioğlu)
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy (Mustafa Öztugay)
14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MağusaT.Gücü (Osman Özpaşa)
13 Kasım 2022, Pazar
14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Gönyeli (Fehim Dayı)
14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-ChinaB.G.Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
14.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Mormenekşe (Mehmet Sezener)
14.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Dörtyol (Olgun Canik)
14.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-M. HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)
14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Girne Halk Evi (Evren Karademir)
14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Özkan)
14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Yalova (Zekai Töre)
13 Kasım 2022, Pazar
14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Esentepe (Serkan Şimşek)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Miracle Karşıyaka (Ali Özer)
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