Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta günün sonuçları

Süper Lig
DÜN
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği: 1- 1
BUGÜN
K.Kaymaklı-Göçmenköy: 1 – 1
Lefke-Yenicami: 2 – 0
M.Karşıyaka-Pera L.G.Birliği: 2 – 2
12 KASIM 2023, PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-A.Yeşilova (Emre Öztaşlı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Mesarya (Turgay Misk)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)
13 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)
1.LİG
BUGÜN
Hamitköy-Hacıali Yılmazköy 2 – 0
Ozanköy-Gönyeli. 0 – 0
Baf Ü.Yurdu-Yalova: 1– 3
Ünimar Maraş-Girne H.Evi. 3 – 0
12 Kasım 2023, Pazar
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Binatlı (Hakan Ünal)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Esentepe (Ali Özer)
14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Mormenekşe (Ferhat Tuna)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Dem’s Cons Çanakkale (Mehmet Sezener)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.