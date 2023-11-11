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Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
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“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
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Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
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“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
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“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
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Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta günün sonuçları
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Süper Lig
DÜN
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği: 1- 1
BUGÜN
K.Kaymaklı-Göçmenköy:       1 – 1
Lefke-Yenicami:                     2 – 0
M.Karşıyaka-Pera L.G.Birliği: 2 – 2
12 KASIM 2023, PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-A.Yeşilova (Emre Öztaşlı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Mesarya (Turgay Misk)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)
13 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)
 
1.LİG
BUGÜN
Hamitköy-Hacıali Yılmazköy 2 – 0
Ozanköy-Gönyeli.                            0 – 0
Baf Ü.Yurdu-Yalova:             1– 3
Ünimar Maraş-Girne H.Evi.   3 – 0
12 Kasım 2023, Pazar
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Binatlı (Hakan Ünal)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Esentepe (Ali Özer)
14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Mormenekşe (Ferhat Tuna)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Dem’s Cons Çanakkale (Mehmet Sezener)
 
 
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