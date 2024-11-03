Aksa Futbol Ligleri 7. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 0 – 3
Esentepe-Mesarya : 1 – 1
Yenicami-Lefke: 1 – 1
T.H.Dumlupınar-DND G.Birliği : 0 – 0
Karşıyaka-Göçmenköy: 2 – 2
Gönyeli-Mağusa T.Gücü: 0 – 5
4 Kasım 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-A.Yeşilova (Fehim Dayı)
AKSA 1.Lig
Yalova-Türk Ocağı: 0 – 0
Lapta-M.H.Yılmazköy : 1 – 0
Vadili-Yeniboğaziçi : 0 – 0
Mormenekşe-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Binatlı: 5 – 2
S.Geçitkale-Çanakkale: 3 – 3
A.Kozanköy-Düzkaya: 1 – 0
Maraş-N.Dipkarpaz: 4 – 2
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