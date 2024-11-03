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Aksa Futbol Ligleri 7. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 7. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 0 – 3
Esentepe-Mesarya :       1 – 1 
Yenicami-Lefke:            1 – 1
T.H.Dumlupınar-DND G.Birliği : 0 – 0
Karşıyaka-Göçmenköy: 2 – 2
Gönyeli-Mağusa T.Gücü: 0 – 5
4 Kasım 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-A.Yeşilova (Fehim Dayı)
 
AKSA 1.Lig
Yalova-Türk Ocağı:      0 – 0
Lapta-M.H.Yılmazköy :         1 – 0
Vadili-Yeniboğaziçi :     0 – 0
Mormenekşe-Hamitköy: 2 – 1
K.Kaymaklı-Binatlı:      5 – 2
S.Geçitkale-Çanakkale:          3 – 3
A.Kozanköy-Düzkaya: 1 – 0
Maraş-N.Dipkarpaz:     4 – 2
 
 
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