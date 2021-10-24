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AKSA Futbol Ligleri 6. hafta maç sonuçları ve puan durumları

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AKSA Futbol Ligleri 6. hafta maç sonuçları ve puan durumları
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SÜPER LİG
Lefke – Binatlı:                     3 – 1
MAYeşilova – Gönyeli:         1 – 1
Baf ÜY – Doğan T.B,           0 – 3
KKaymaklı – Mağusa TG,   1 – 2
Mesarya – Girne Halk Evi    1 – 0  
Türk Ocağı– Yenicami          1 – 1
Y.Dumlupınar – Cihangir,     3 – 3  
Göçmenköy – Hamitköy,       2 – 1
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 6 4 2 0 13 6 7 14
2. Gönyeli SK 6 4 1 1 8 4 4 13
3. Lefke TSK 6 4 1 1 9 6 3 13
4. Merit Alsancak Yeşilova SK 6 3 3 0 19 11 8 12
5. Mesarya SK 6 4 0 2 8 4 4 12
6. Mağusa Türk Gücü 6 3 1 2 15 8 7 10
7. Doğan Türk Birliği 6 3 1 2 13 8 5 10
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 6 3 1 2 10 8 2 10
9. Küçük Kaymaklı TSK 6 3 1 2 6 4 2 10
10. Göçmenköy İYSK 6 3 0 3 9 11 -2 9
11. Türk Ocağı Limasol 6 1 2 3 5 7 -2 5
12. Yenicami AK 6 0 4 2 5 8 -3 4
13. Hamitköy ŞHSK 6 1 1 4 5 9 -4 4
14. Girne Halk Evi 6 1 0 5 6 14 -8 3
15. Binatlı YSK 6 1 0 5 6 15 -9 3
16. Baf Ülkü Yurdu 6 0 2 4 3 17 -14 2


BİRİNCİ LİG
Gençler B.  – Maraş,             1 – 0
Mormenekşe – İncirli             2 – 2
Dörtyol – Karşıyaka,              4 – 4
ChinaBazaar GG – Esentepe 2 – 0 
Görneç – Yeni Boğaziçi         3 – 3  
Düzkaya – Değirmenlik,        0 – 2
Yalova – Çetinkaya,              0 – 1
Çanakkale – B. Bağcıl          3 – 0
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 6 6 0 0 12 5 7 18
2. Dörtyol SK 6 4 2 0 12 6 6 14
3. Miracle Değirmenlik SK 6 4 1 1 10 5 5 13
4. Çetinkaya TSK 6 4 0 2 13 6 7 12
5. Karşıyaka ASK 6 3 2 1 15 9 6 11
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 6 3 1 2 9 6 3 10
7. İncirli SK 6 3 1 2 11 9 2 10
8. Yalova SK 6 3 1 2 8 6 2 10
9. Maraş GSK 6 3 0 3 8 7 1 9
10. Yeniboğaziçi DSK 6 2 2 2 10 10 0 8
11. Mormenekşe GBSK 6 1 4 1 5 5 0 7
12. Esentepe KKSK 6 1 2 3 5 9 -4 5
13. Çanakkale TSK 6 1 1 4 7 13 -6 4
14. Düzkaya KOSK 6 1 0 5 2 11 -9 3
15. Görneç KSK 6 0 1 5 6 13 -7 1
16. Bostancı Bağcıl SK 6 0 0 6 1 14 -13 0

 
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