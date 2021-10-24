AKSA Futbol Ligleri 6. hafta maç sonuçları ve puan durumları

Lefke – Binatlı: 3 – 1
MAYeşilova – Gönyeli: 1 – 1
Baf ÜY – Doğan T.B, 0 – 3
KKaymaklı – Mağusa TG, 1 – 2
Mesarya – Girne Halk Evi 1 – 0
Türk Ocağı– Yenicami 1 – 1
Y.Dumlupınar – Cihangir, 3 – 3
Göçmenköy – Hamitköy, 2 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|7
|14
|2.
|Gönyeli SK
|6
|4
|1
|1
|8
|4
|4
|13
|3.
|Lefke TSK
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|3
|13
|4.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|6
|3
|3
|0
|19
|11
|8
|12
|5.
|Mesarya SK
|6
|4
|0
|2
|8
|4
|4
|12
|6.
|Mağusa Türk Gücü
|6
|3
|1
|2
|15
|8
|7
|10
|7.
|Doğan Türk Birliği
|6
|3
|1
|2
|13
|8
|5
|10
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|6
|3
|1
|2
|10
|8
|2
|10
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|6
|3
|1
|2
|6
|4
|2
|10
|10.
|Göçmenköy İYSK
|6
|3
|0
|3
|9
|11
|-2
|9
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|5
|12.
|Yenicami AK
|6
|0
|4
|2
|5
|8
|-3
|4
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|-4
|4
|14.
|Girne Halk Evi
|6
|1
|0
|5
|6
|14
|-8
|3
|15.
|Binatlı YSK
|6
|1
|0
|5
|6
|15
|-9
|3
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|6
|0
|2
|4
|3
|17
|-14
|2
BİRİNCİ LİG
Gençler B. – Maraş, 1 – 0
Mormenekşe – İncirli 2 – 2
Dörtyol – Karşıyaka, 4 – 4
ChinaBazaar GG – Esentepe 2 – 0
Görneç – Yeni Boğaziçi 3 – 3
Düzkaya – Değirmenlik, 0 – 2
Yalova – Çetinkaya, 0 – 1
Çanakkale – B. Bağcıl 3 – 0
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|6
|6
|0
|0
|12
|5
|7
|18
|2.
|Dörtyol SK
|6
|4
|2
|0
|12
|6
|6
|14
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|13
|4.
|Çetinkaya TSK
|6
|4
|0
|2
|13
|6
|7
|12
|5.
|Karşıyaka ASK
|6
|3
|2
|1
|15
|9
|6
|11
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|6
|3
|1
|2
|9
|6
|3
|10
|7.
|İncirli SK
|6
|3
|1
|2
|11
|9
|2
|10
|8.
|Yalova SK
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|9.
|Maraş GSK
|6
|3
|0
|3
|8
|7
|1
|9
|10.
|Yeniboğaziçi DSK
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
|11.
|Mormenekşe GBSK
|6
|1
|4
|1
|5
|5
|0
|7
|12.
|Esentepe KKSK
|6
|1
|2
|3
|5
|9
|-4
|5
|13.
|Çanakkale TSK
|6
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|4
|14.
|Düzkaya KOSK
|6
|1
|0
|5
|2
|11
|-9
|3
|15.
|Görneç KSK
|6
|0
|1
|5
|6
|13
|-7
|1
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|6
|0
|0
|6
|1
|14
|-13
|0