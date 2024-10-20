Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2 – 0
T. H. Dumlupınar – Mesarya: 1 – 3
Karşıyaka – Lefke : 1 – 2
Göçmenköy – L. G. Birliği : 0 – 0
Esentepe – Mağusa T. Gücü: 3 – 2
Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3
M. Değirmenlik – Cihangir: 1 – 3
21 EKİM PAZARTESİ (Saat 19.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG
K. Kaymaklı – Düzkaya: 2 – 2
S. Geçitkale – Binatlı: 5 – 2
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2 – 0
Yalova – N. Dipkarpaz: 1 – 1
Lapta – Türk Ocağı: 0 – 2
Vadili – M. H. Yılmazköy: 0 – 3
A. Kozanköy - Mormenekşe 1 – 3
Maraş - Hamitköy 2 – 2
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