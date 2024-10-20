banner913
banner932
Pulyacılar, zirveye yürüyor
Pulyacılar, zirveye yürüyor
29 0
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
41 0
 
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
27 0
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
42 0
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
46 0
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
34 0
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
44 0
banner1032

Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları

banner1020

banner1045
Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları
banner971
AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2 – 0
T. H. Dumlupınar – Mesarya:  1 – 3
Karşıyaka – Lefke :                1 – 2
Göçmenköy – L. G. Birliği :   0 – 0
Esentepe – Mağusa T. Gücü:  3 – 2
Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3
M. Değirmenlik – Cihangir:    1 – 3  
21 EKİM PAZARTESİ (Saat 19.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
 
AKSA BİRİNCİ LİG
K. Kaymaklı – Düzkaya:        2 – 2
S. Geçitkale – Binatlı:             5 – 2
Yeniboğaziçi – Çanakkale:     2 – 0
Yalova – N. Dipkarpaz:         1 – 1
Lapta – Türk Ocağı:              0 – 2  
Vadili – M. H. Yılmazköy:     0 – 3
A. Kozanköy - Mormenekşe 1 – 3
Maraş - Hamitköy                 2 – 2
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.