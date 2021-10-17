AKSA Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları

AKSA Süper Lig
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, 3 – 0
MTG – Mesarya, 1 – 0
Hamitköy – T. Ocağı, 1 – 2
GHE – Lefke, 0 – 1
Gönyeli – Dumlupınar, 1 – 0
Yenicami – K.Kaymaklı 0 – 2
Doğan T.B – Yeşilova, ERTELENDİ
Cihangir – Göçmenköy 2 – 0
Birinci Lig
Yeni Boğaziçi – ChinaB.GG 0 – 2
Değirmenlik – Görneç 2 – 1
Çetinkaya – Düzkaya, 3 – 1
B.Bağcıl – Dörtyol, 0 – 2
Esentepe – Çanakkale 1 – 1
Maraş – Yalova, 1 – 2
İncirli - Gençler Birliği, 2 – 4
Karşıyaka – Mormenekşe 1 – 1
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