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AKSA Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları
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AKSA Süper Lig
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu,       3 – 0
MTG – Mesarya,                   1 – 0
Hamitköy – T. Ocağı,            1 – 2  
GHE – Lefke,                         0 – 1
Gönyeli – Dumlupınar,          1 – 0  
Yenicami – K.Kaymaklı          0 – 2  
Doğan T.B – Yeşilova,          ERTELENDİ
Cihangir – Göçmenköy          2 – 0
Birinci Lig
Yeni Boğaziçi – ChinaB.GG   0 – 2
Değirmenlik – Görneç            2 – 1
Çetinkaya – Düzkaya,            3 – 1
B.Bağcıl – Dörtyol,                 0 – 2
Esentepe – Çanakkale           1 – 1
Maraş – Yalova,                     1 – 2
İncirli - Gençler Birliği,             2 – 4
Karşıyaka – Mormenekşe       1 – 1  
 
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