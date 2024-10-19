Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2 – 0
T. H. Dumlupınar – Mesarya : 1 – 3
Karşıyaka – Lefke : 1 – 2
Göçmenköy – L. G. Birliği : 0 – 0
20 EKİM PAZAR (15.30)
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mağusa T. Gücü (Fehim Dayı)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
Atatürk Stadı: M. Değirmenlik - Cihangir (Turgay Misk)
21 EKİM PAZARTESİ (Saat 19.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
K. Kaymaklı – Düzkaya: 2 – 2
S. Geçitkale – Binatlı: 5 – 2
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2 – 0
20 EKİM PAZAR (15.30)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – N. Dipkarpaz (Abdullah Genç)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Türk Ocağı (Evren Karademir)
14 Ağustos Stadı: Vadili – M. H. Yılmazköy (Zekai Töre)
R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy - Mormenekşe (İsmail Ercan)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş - Hamitköy (Fatih Bardakçıoğlu)
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