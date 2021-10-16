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AKSA Futbol Ligleri 5. Hafta günün sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 5. Hafta günün sonuçları
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AKSA Süper Lig
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, 3-0
MTG – Mesarya,  1 – 0
Hamitköy – TOL, 1 – 2   
GHE – Lefke, 0 – 1
17 Ekim Pazar, saat 16:00
Gönyeli – Dumlupınar, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
YAK – KK, Atatürk Stadı, Evren Karademir
DTB – MAY, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer
Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Birinci Lig
Yeni Boğaziçi – China Bazaar GG: 0 – 2
Değirmenlik – Görneç, 2 – 1
Çetinkaya – Düzkaya, 3 – 1
B.Bağcıl – Dörtyol,  0 – 2
17 Ekim Pazar, saat 16:00
Esentepe – Çanakkale, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Yalova, Necip Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu
İncirli - Gençler Birliği, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Emre Öztaşlı
Karşıyaka – Mormenekşe, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay
 
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