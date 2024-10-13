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Aksa Futbol Ligleri 4. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 4. Hafta sonuçları
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Çetinkaya-T.H.Dumlupınar: 4 – 1
A.Yeşilova-Esentepe:    0 – 0
Lefke-Göçmenköy:        2 – 0
Cihangir-G.Birliği :       2 – 1
C.B.Gençlik Gücü-Doğan T.Birliği: 0 – 1
Mağusa T.Gücü-Yenicami: 1 – 1
Mesarya-Karşıyaka:      3 – 1
14 EKİM 2024, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Gönyeli (Mustafa Öztugay)
 
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
N.Dipkarpaz-K.Kaymaklı:     0 – 1
Türk Ocağı-S.Geçitkale:                   2 – 0
Hamitköy-Çanakkale:            3 – 1
Maraş-A.Kozanköy:               0 – 1
Mormenekşe-Yalova:             2 – 1
Düzkaya-Lapta:                      0 – 0
Binatlı-Vadili:                         5 – 0
M.H.Yılmazköy-Yeniboğaziçi 1 – 1
 
 
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