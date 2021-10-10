banner583
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
2 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
31 0
 
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
35 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
425 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
104 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
55 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
70 0
banner661

AKSA Futbol Ligleri 4. Hafta sonuçları

banner476

banner714
AKSA Futbol Ligleri 4. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy – Gönyeli                       2 – 4
Merit A. Yeşilova – Binatlı,               5 – 0
Baf Ü. Yurdu – Girne H.Evi,            1 - 2
Yonpaş Dumlupınar – Doğan T. B:   0 – 3
Lefke – Mağusa Türk Gücü,              3 – 2
Mesarya – Yenicami,                         1 – 0  
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı,         0 – 1
Hamitköy – Cihangir,                        1 – 4
AKSA 1. LİG
Çanakkale – Yeniboğaziçi,    1 – 2
Görneç – Çetinkaya TSK       0 – 3
Düzkaya – Maraş,                  1 – 0
Karşıyaka – B Bağcıl,            3 – 0
China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, 1-1
Yalova – İncirli,                     2 – 1
Mormenekşe –  Gençler Birliği, 0 - 1
Dörtyol – Esentepe,               2 – 1


 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.