AKSA Futbol Ligleri 4. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy – Gönyeli 2 – 4
Merit A. Yeşilova – Binatlı, 5 – 0
Baf Ü. Yurdu – Girne H.Evi, 1 - 2
Yonpaş Dumlupınar – Doğan T. B: 0 – 3
Lefke – Mağusa Türk Gücü, 3 – 2
Mesarya – Yenicami, 1 – 0
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı, 0 – 1
Hamitköy – Cihangir, 1 – 4
AKSA 1. LİG
Çanakkale – Yeniboğaziçi, 1 – 2
Görneç – Çetinkaya TSK 0 – 3
Düzkaya – Maraş, 1 – 0
Karşıyaka – B Bağcıl, 3 – 0
China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, 1-1
Yalova – İncirli, 2 – 1
Mormenekşe – Gençler Birliği, 0 - 1
Dörtyol – Esentepe, 2 – 1
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