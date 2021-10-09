AKSA Futbol Ligleri 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy – Gönyeli 2 – 4
Merit A. Yeşilova – Binatlı, 5 – 0
Baf Ü. Yurdu – Girne H.Evi, 1 - 2
Saat (18:30)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği-Utku Hamamcıoğlu
10.10.2021 Pazar Saat: 16:00
16 Ağustos Stadı: Lefke – Mağusa Türk Gücü, Serkan Şimşek
100.Yıl Stadı: Mesarya – Yenicami, Fehim Dayı
20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı, Zekai Töre
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Cihangir, Evren Karademir
AKSA 1. LİG
Çanakkale – Yeniboğaziçi, 1 – 2
Görneç – Çetinkaya TSK 0 – 3
Düzkaya – Maraş, 1 – 0
Karşıyaka – B Bağcıl, 3 – 0
10.10.2021 Pazar Saat: 16:00
Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, Mustafa Öztugay
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli, Tufan Çerçioğlu
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gençler Birliği, Osman Özpaşa
Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe, Hüseyin Eyyüpler
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