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Aksa Futbol Ligleri 30. hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 30. hafta günün sonuçları
AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T.Birliği-Gönyeli: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 4 – 2
BUGÜN
Girne H.Evi-Hamitköy:          0 – 7
Binatlı-Cihangir :                    1 – 4
Mesarya-BafÜ.Yurdu   4 – 0
K.Kaymaklı-M.A.Yeşilova 4 – 0
MağusaT.Gücü-Göçmenköy 3 – 0
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (Mehmet Sezener)
 
AKSA 1. LİG
BUGÜN
Yeniboğaziçi-Esentepe:0 – 1
Maraş-SFC Dörtyol :    6 – 3
Çetinkaya-Karşıyaka:   2 – 2
G.Birliği-C.B.G.Gücü   2 – 1
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Abdullah Genç)
17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Çanakkale (Emre Öztaşlı)
17.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Görneç (Ferhat Tuna)
 
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