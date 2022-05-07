Aksa Futbol Ligleri 30. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T.Birliği-Gönyeli: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 4 – 2
BUGÜN
Girne H.Evi-Hamitköy: 0 – 7
Binatlı-Cihangir : 1 – 4
Mesarya-BafÜ.Yurdu 4 – 0
K.Kaymaklı-M.A.Yeşilova 4 – 0
MağusaT.Gücü-Göçmenköy 3 – 0
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (Mehmet Sezener)
AKSA 1. LİG
BUGÜN
Yeniboğaziçi-Esentepe:0 – 1
Maraş-SFC Dörtyol : 6 – 3
Çetinkaya-Karşıyaka: 2 – 2
G.Birliği-C.B.G.Gücü 2 – 1
8 Mayıs 2022, Pazar
17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Abdullah Genç)
17.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Çanakkale (Emre Öztaşlı)
17.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Görneç (Ferhat Tuna)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.