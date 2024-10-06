Aksa Futbol Ligleri 3. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
T.H.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü: 1 – 6
Esentepe-C.B.Gençlik Gücü: 0 – 1
Göçmenköy-Mesarya: 1 – 1
Karşıyaka-Çetinkaya: 2 – 1
Yenicami-A.Yeşilova : 0 – 2
Gönyeli-Cihangir: 2 – 3
L. G.Birliği-Lefke: 1 – 2
7 Ekim 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-M.Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1.LİG
Yalova-Maraş: 1 – 2
K.Kaymaklı-Mormenekşe: 5 – 0
S.Geçitkale-Düzkaya : 3 – 1
Yeniboğaziçi-Binatlı: 4 – 0
Lapta-N.Dipkarpaz : 3 – 0
Vadili-Türk Ocağı: 1 – 1
Çanakkale-M.H.Yılmazköy: 1 – 3
A.Kozanköy-Hamitköy: 0 – 2
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