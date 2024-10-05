Aksa Futbol Ligleri 3. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
DÜN
T.H.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü: 1 – 6
BUGÜN
Esentepe-C.B.Gençlik Gücü: 0 – 1
Göçmenköy-Mesarya: 1 – 1
Karşıyaka-Çetinkaya: 2 – 1
6 Ekim 2024, Pazar
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-A.Yeşilova (Kerem Eran)
15.30 Gönyeli Stadı Gönyeli-Cihangir (Şakir Azizoğlu)
15.30 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Lefke (İsmail Ercan)
7 Ekim 2024, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-M.Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yalova-Maraş: 1 – 2
K.Kaymaklı-Mormenekşe: 5 – 0
S.Geçitkale-Düzkaya : 3 – 1
Yeniboğaziçi-Binatlı: 4 – 0
6 Ekim 2024, Pazar
15.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-N.Dipkarpaz (Hüseyin Eyyüpler)
15.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Türk Ocağı (Burak Mandıralı)
15.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-M.H.Yılmazköy (Abdullah Genç)
15.30 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Hamitköy (Hakan Ünal)
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