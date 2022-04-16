Aksa Futbol Ligleri 27. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Cihangir-Yenicami: 3 – 1
Gönyeli-MağusaT.Gücü:1 – 2
Hamitköy-K.Kaymaklı 2 – 1
Doğan T.Birliği-Girne H.Evi: 3 – 0
17 Nisan 2022, Pazar
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)
15.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-BafÜ.Yurdu (Fehim Dayı)
15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Lefke (Hüseyin Özkan)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Mesarya (Kerem Eran)
AKSA 1. LİG
BUGÜN
SFC Dörtyol-Yalova: 2 – 3
ChinaB.G. Gücü-Görneç:3 – 1
Esentepe-Maraş: 2 – 0
Bostancı Bağcıl-İncirli: 0 – 1
17 Nisan 2022, Pazar
15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Çetinkaya (Ali Özer)
15.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Düzkaya (Zekai Töre)
15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Mormenekşe (Mehmet Sezener)
15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-G.Birliği (Serhan Şimşek)
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