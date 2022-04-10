Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta sonuçları

Aksa Süper Lig 26. Hafta sonuçları
Mesarya-Hamitköy : 4 – 0
T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3
Lefke-Göçmenköy: 0 – 3
BafÜ.Y-Y.Dumlupınar: 0 – 0
Yenicami-Gönyeli : 4 – 0
MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği : 3 – 2
Girne H.Evi-Binatlı: 1 – 3
K.Kaymaklı-Cihangir 0 – 3
Aksa 1. Lig 26. Hafta sonuçları
Maraş-Yeniboğaziçi: 1 – 1
G.Birliği-B.Bağcıl: 2 – 1
Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 –1
Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü: 0 – 2
İncirli-Esentepe: 1 – 1
Görneç-Çanakkale: 4 – 3
Yalova-Karşıyaka: 1 - 0
Çetinkaya-M.Değirmenlik: 5 - 1
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