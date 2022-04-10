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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta sonuçları
Aksa Süper Lig 26. Hafta sonuçları
Mesarya-Hamitköy :     4 – 0
T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3
Lefke-Göçmenköy:        0 – 3
BafÜ.Y-Y.Dumlupınar:   0 – 0
 Yenicami-Gönyeli :      4 – 0
MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği : 3 – 2
Girne H.Evi-Binatlı:      1 – 3
K.Kaymaklı-Cihangir    0 – 3
 
Aksa 1. Lig 26. Hafta sonuçları
Maraş-Yeniboğaziçi:     1 – 1 
G.Birliği-B.Bağcıl:        2 – 1
Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 –1
Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü: 0 – 2
İncirli-Esentepe:            1 – 1
Görneç-Çanakkale:       4 – 3
Yalova-Karşıyaka:          1 - 0
Çetinkaya-M.Değirmenlik: 5 - 1
 
 
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