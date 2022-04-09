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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta günün sonuçları
Aksa Süper Lig 26. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
BUGÜN
Mesarya-Hamitköy :     4 – 0
T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3
Lefke-Göçmenköy:        0 – 3
BafÜ.Y-Y.Dumlupınar:          0 – 0
10 NİSAN 2022, PAZAR
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (Hakan Ünal)
15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Ömer Doğru)
15.30 Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Cihangir (Serhan Şimşek)
 
Aksa 1. Lig 26. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
BUGÜN
Maraş-Yeniboğaziçi:     1 – 1  
G.Birliği-B.Bağcıl:        2 – 1
Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 – 1
Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü: 0 – 2
10 Nisan 2022, Pazar
15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Esentepe (Şakir Azizoğlu)
15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Çanakkale (Ferhat Tuna)
15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Karşıyaka (Mehmet Sezener)
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya-M.Değirmenlik (Fehim Dayı)
 
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