Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig 26. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
BUGÜN
Mesarya-Hamitköy : 4 – 0
T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3
Lefke-Göçmenköy: 0 – 3
BafÜ.Y-Y.Dumlupınar: 0 – 0
10 NİSAN 2022, PAZAR
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (Hakan Ünal)
15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Ömer Doğru)
15.30 Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Cihangir (Serhan Şimşek)
Aksa 1. Lig 26. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
BUGÜN
Maraş-Yeniboğaziçi: 1 – 1
G.Birliği-B.Bağcıl: 2 – 1
Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 – 1
Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü: 0 – 2
10 Nisan 2022, Pazar
15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Esentepe (Şakir Azizoğlu)
15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Çanakkale (Ferhat Tuna)
15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Karşıyaka (Mehmet Sezener)
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya-M.Değirmenlik (Fehim Dayı)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.