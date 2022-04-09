Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig 26. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

BUGÜN

Mesarya-Hamitköy : 4 – 0

T. Ocağı-MeritA.Yeşilova: 1 – 3

Lefke-Göçmenköy: 0 – 3

BafÜ.Y-Y.Dumlupınar: 0 – 0

10 NİSAN 2022, PAZAR

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (Hakan Ünal)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Ömer Doğru)

15.30 Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Cihangir (Serhan Şimşek)



Aksa 1. Lig 26. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

BUGÜN

Maraş-Yeniboğaziçi: 1 – 1

G.Birliği-B.Bağcıl: 2 – 1

Düzkaya-SFC Dörtyol: 1 – 1

Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü: 0 – 2

10 Nisan 2022, Pazar

15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Esentepe (Şakir Azizoğlu)

15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Çanakkale (Ferhat Tuna)

15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Karşıyaka (Mehmet Sezener)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya-M.Değirmenlik (Fehim Dayı)

