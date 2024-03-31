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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 5 – 0
Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar: 5 – 1
Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: 2 – 2
Cihangir-China B.G.Gücü: 2 – 1
Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 5
Yenicami-K.Kaymaklı: 1 – 0
A.Yeşilova-Mesarya : 3 – 1
PeraL.G.Birliği-Lefke: 2 – 1
 
1.LİG
Hamitköy-Düzkaya: 3 – 2
Binatlı-Geçitkale : 5 – 3
M.H.Yılmazköy-M.Değirmelik: 0 – 0
Esentepe-Ozanköy: 2 – 2
Girne H.Evi-Lapta: 0 – 3
Yalova-Gönyeli: 0 – 1
Mormenkşe-BafÜ.Yurdu: 5 – 1
D.C.Çanakkale-Ü.Maraş: 3 – 5
 
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