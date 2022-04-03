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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta maç sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta maç sonuçları
Aksa Süper Lig’de 25. Hafta
Doğan T.Birliği-Yenicami:     0 – 3
Binatlı-MağusaT.Gücü:         3 – 5
Gönyeli-K.Kaymaklı:             2 – 2
Göçmenköy-BafÜ.Yurdu:      0 – 1
Y. Dumlupınar-M.A.Yeşilova 2 – 0
Girne H.Evi-Türk Ocağı:        0 – 3
Hamitköy-Lefke:                    1 – 2
Cihangir-Mesarya                  1 – 4
 
 
Aksa 1. Lig 25. Hafta


Karşıyaka-Düzkaya :    2 – 2
Çetinkaya-Mormenekşe:5 – 1
M. Değirmenlik-Maraş: 2 – 0
Bostancı Bağcıl-Yalova 2 – 3
Esentepe-G.Birliği         4 – 0
SFC Dörtyol-Görneç (oynanmadı)
Yeniboğaziçi-İncirli       0 – 1  
Çanakkale-ChinaB.G.Gücü 1 – 6
 
 
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