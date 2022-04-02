Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig’de 25. Hafta
BUGÜN
Doğan T.Birliği-Yenicami: 0 – 3
Binatlı-MağusaT.Gücü: 3 – 5
Gönyeli-K.Kaymaklı: 2 – 2
Göçmenköy-BafÜ.Yurdu: 0 – 1
Y. Dumlupınar-M.A.Yeşilova 2 – 0
3 Nisan 2022, Pazar
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Türk Ocağı (Zekai Töre)
15.30 Hamitköy Esat Erodğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lefke (Osman Özpaşa)
15.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Şakir Azizoğlu)
Aksa 1. Lig 25. Hafta
BUGÜN
Karşıyaka-Düzkaya : 2 – 2
Çetinkaya-Mormenekşe:5 – 1
M. Değirmenlik-Maraş: 2 – 0
3 Nisan 2022, Pazar
15.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Yalova (Kerem Eran)
15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Görneç (Ömer Doğru)
15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-İncirli (Fehim Dayı)
15.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-ChinaB.G.Gücü (Turgay Misk)