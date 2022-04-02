banner762
banner815
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
33 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
8 0
 
Gizemli yaratık
Gizemli yaratık
72 0
Halk isyanı
Halk isyanı
11 0
İftar sofrası ateş pahası
İftar sofrası ateş pahası
13 0
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
10 0
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
18 0
banner797
banner794

Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları

banner476

Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig’de 25. Hafta

BUGÜN

Doğan T.Birliği-Yenicami:     0 – 3
Binatlı-MağusaT.Gücü:          3 – 5
Gönyeli-K.Kaymaklı:             2 – 2
Göçmenköy-BafÜ.Yurdu:      0 – 1
Y. Dumlupınar-M.A.Yeşilova 2 – 0

3 Nisan 2022, Pazar
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Türk Ocağı (Zekai Töre)
15.30 Hamitköy Esat Erodğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lefke (Osman Özpaşa)
15.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Şakir Azizoğlu)

 

Aksa 1. Lig 25. Hafta 
BUGÜN

Karşıyaka-Düzkaya :    2 – 2
Çetinkaya-Mormenekşe:5 – 1
M. Değirmenlik-Maraş: 2 – 0

3 Nisan 2022, Pazar
15.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Yalova (Kerem Eran)
15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-G.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Görneç (Ömer Doğru)
15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-İncirli (Fehim Dayı)
15.30 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-ChinaB.G.Gücü (Turgay Misk)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.