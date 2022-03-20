Aksa Futbol Ligleri 23. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Girne H.Evi-Yenicami: 1 – 7
Hamitköy-MeritA.Yeşilova: 1 – 4
Gönyeli-Lefke. 1 – 1
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 2 – 0
Binatlı-K.Kaymaklı: 3 – 4
Cihangir-BafÜ.Yurdu: 4 – 2
Doğan T.Birliği-Mesarya:2 – 0
Göçmenköy-Y.Dumlupınar: 2 – 4
AKSA 1. LİG
Yeniboğaziçi-Yalova: 1 – 1
Maraş-Mormenekşe: 3 – 1
M.Değirmenlik-G.Birliği:2 – 1
Bostancı Bağcıl-Görneç: 2 – 0
Çetinkaya-İncirli: 2 – 0
Karşıyaka-ChinaG.Gücü:0 – 1
Esentepe-Düzkaya 2 – 2
SFC Dörtyol-Çanakkale 6 – 4
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