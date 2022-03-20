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Aksa Futbol Ligleri 23. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 23. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Girne H.Evi-Yenicami:   1 – 7   
Hamitköy-MeritA.Yeşilova: 1 – 4  
Gönyeli-Lefke.              1 – 1
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 2 – 0
Binatlı-K.Kaymaklı:      3 – 4
Cihangir-BafÜ.Yurdu:  4 – 2  
Doğan T.Birliği-Mesarya:2 – 0
Göçmenköy-Y.Dumlupınar: 2 – 4
 
AKSA 1. LİG
Yeniboğaziçi-Yalova:    1 – 1 
Maraş-Mormenekşe:     3 – 1
M.Değirmenlik-G.Birliği:2 – 1
Bostancı Bağcıl-Görneç: 2 – 0
Çetinkaya-İncirli:          2 – 0
Karşıyaka-ChinaG.Gücü:0 – 1
Esentepe-Düzkaya        2 – 2
SFC Dörtyol-Çanakkale  6 – 4  
 
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