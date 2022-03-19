Aksa Futbol Ligleri 23. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Girne H.Evi-Yenicami: 1 – 7
Hamitköy-MeritA.Yeşilova: 1 – 4
Gönyeli-Lefke. 1 – 1
20 MART 2022 – PAZAR
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Türk Ocağı (Mustafa Öztugay)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-K.Kaymaklı (Şakir Azizoğlu)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-BafÜ.Yurdu (Turgay Misk)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Mesarya (Osman Özpaşa)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)
AKSA 1. LİG
BUGÜN
Yeniboğaziçi-Yalova: 1 – 1
Maraş-Mormenekşe: 3 – 1
M.Değirmenlik-G.Birliği:2 – 1
Bostancı Bağcıl-Görneç: 2 – 0
Çetinkaya-İncirli: 2 – 0
Karşıyaka-ChinaB.G.Gücü:0 – 1
20 Mart 2022 – Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Düzkaya (İsfendiyar Açıksöz)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çanakkale (Hakan Ünal)
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