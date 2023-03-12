Aksa Futbol Ligleri 20. hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya-Türk Ocağı: 0 – 3
Doğan T.Birliği-Gönyeli:5 – 0
Cihangir-Yenicami: 2 – 3
ChinaB.G.Gücü-MağusaT.Gücü: 0 – 4
Mesarya-Göçmenköy (Ertelendi)
Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy: 3 – 0
Lefke-MeritA.Yeşilova: 0 – 0
AKSA 1.LİG
Yalova-Girne Halk Evi: 0 – 1
Lapta-Miracle Karşıyaka: 0 – 1
Pera Gençler Birliği-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 2
Yeniboğaziçi-Dörtyol: 5 – 0
Ünimar Maraş-Mormenekşe: 1 – 3
İncirli-Esentepe : 0 – 5
Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu: 1 – 2
Binatlı-Yenierenköy: 1 – 2
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