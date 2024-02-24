Aksa Futbol Ligleri 20. Hafta günün sonuçları

Süper Lig
Lefke-Mesarya: 1- 1
BUGÜN
C.B.Gençlik Gücü-Yenicami: 0 – 0
Cihangir-Mağusa T.Gücü: 0 – 1
Yeniboğaziçi-Pera L.G.Birliği: 1 – 4
25 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-K.Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-A.Yeşilova (Mustafa Öztugay)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-Göçmenköy (Evren Karademir)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
1.Lig
BUGÜN
Ü.Maraş-Gönyeli: 0 – 3
Baf Ü.Yurdu-Lapta: 0 – 2
Ozanköy-Binatlı: 1 – 4
Hamitköy-Mormenekşe: 1 – 0
Geçitkale-Esentepe: 3 – 4
25 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Gaziköy Şenol Stadı M.Değirmenlik-Yalova (İsmail Ercan)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-D.C.Çanakkale (Utku Hamamcıoğlu)
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