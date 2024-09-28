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Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta günün sonuçları
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BUGÜN
AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Göçmenköy: 3 – 3 
Mağusa T. Gücü – Karşıyaka:         4 – 0
Gönyeli – Doğan T. Birliği:    2 – 4
A.Yeşilova – T.H. Dumlupınar: 2 – 3
 
AKSA BİRİNCİ LİG
A. Kozanköy – Yalova:                   1 – 1
Mormenekşe – Lapta:           4 – 1
Düzkaya – Vadili:                           4 – 1
Hamitköy – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2
 
29 Eylül Pazar (Saat 16.30)
AKSA SÜPER LİG
Cihangir Stadı: Cihangir – Lefke (Hüseyin Eyyüpler)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – G. Birliği (Ferhat Tuna)
Atatürk Stadı:M. Değirmenlik – Esentepe (Osman Özpaşa)
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – K. Kaymaklı (Abdullah Genç)
8 Ağustos Stadı: N. Dipkarpaz – S. Geçitkale (Burak Mandıralı)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı - Çanakkale (İbrahim Katmer)
 
30 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
AKSA SÜPER LİG
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Yenicami  (İsmail Ercan)      
 
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