AKSA Futbol Ligleri 16. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 2
Baf Ü.Yurdu-K.Kaymaklı: 0 – 0
Göçmenköy-Girne H.Evi 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Yenicami: 2 - 2
30/01/2022 – Pazar
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Gönyeli (Emre Öztaşlı)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Binatlı (Mehmet Sezener)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya (Fehim Dayı)
AKSA 1. LİG
29/01/2022 – CUMARTESİ
Mormenekşe-Esentepe: 1- 1
Karşıyaka-M.Değirmenlik 1 - 1
Görneç-G.Birliği : 0 – 0
Çanakkale-Maraş 1 - 3
30/01/2022 – PAZAR
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi (Zekai Töre)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-İncirli (Hüseyin Özkan)
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