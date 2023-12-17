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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta sonuçları
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Süper Lig
Yenicami-A.Yeşilova: 0 – 2
PeraL.G.Birliği-Mesarya: 3 – 2
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı 4 – 3
M.Karşıyaka-Çetinkaya: 2 – 3
MağusaT.Gücü-Göçmenköy: 2 – 0
Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı: 2 – 1
Cihangir-Lefke: 3 – 1
ChinaB.G.Gücü-Y.Dumlupınar: 3 – 2
 
Birinci Lig
Girne H.Evi-Yalova: 0 – 4
Dem’sCons.Çanakkale-Gönyeli: 2 – 0
M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu: 1 – 0
M.Değirmenlik-Ozanköy: 4 – 1
Mormenekşe-Esentepe: 1 – 1
Binatlı-Lapta: 1 – 1
Hamitköy-Ünimar Maraş: 0 – 0
Düzkaya-Geçitkale: 5 – 2
 
 
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