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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG

Gönyeli-Göçmenköy: 2 – 4
China B.G.Gücü-Mesarya: 1 – 1 
K.Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
Lefke-Doğan T.Birliği: 1 – 1
Miracle Değirmenlik-Yenicami : 3 – 3
Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova: 3 – 4
Mağusa T.Gücü-Hamitköy: 3 – 2
Çetinkaya-Cihangir : 1 - 2
 

AKSA 1.LİG

Mormenekşe-Dörtyol :           2 – 0
Esentepe-Miracle Karşıyaka: 2 – 3
Girne H. Evi-M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 0
Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy: 10 – 3
İncirli-Yeniboğaziçi:               0 – 6
Yalova-Binatlı:                       0 – 2
Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği: 0 – 4
Lapta-Düzkaya:                      4 – 1
 
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