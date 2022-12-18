Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Gönyeli-Göçmenköy: 2 – 4
China B.G.Gücü-Mesarya: 1 – 1
K.Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
Lefke-Doğan T.Birliği: 1 – 1
Miracle Değirmenlik-Yenicami : 3 – 3
Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova: 3 – 4
Mağusa T.Gücü-Hamitköy: 3 – 2
Çetinkaya-Cihangir : 1 - 2
AKSA 1.LİG
Mormenekşe-Dörtyol : 2 – 0
Esentepe-Miracle Karşıyaka: 2 – 3
Girne H. Evi-M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 0
Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy: 10 – 3
İncirli-Yeniboğaziçi: 0 – 6
Yalova-Binatlı: 0 – 2
Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği: 0 – 4
Lapta-Düzkaya: 4 – 1
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