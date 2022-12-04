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AKSA Futbol Ligleri 11. hafta sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 11. hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG

Türk Ocağı-Hamitköy:            2 – 0
MağusaT.Gücü-Mesarya:       3 – 2
Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar: 1 – 1
ChinaB.G.Gücü-Cihangir:      1 – 3
K.Kaymaklı-Lefke:                 0 – 4
M.Değirmenlik-Göçmenköy:  5 – 2
MeritA.Yeşilova-Yenicami:    2 – 3
Çetinkaya-Doğan T.Birliği:    0 – 2
 
AKSA 1.LİG

Mormenekşe-Yenierenköy:     5 – 3
Miracle Karşıyaka-Dörtyol:     4 – 0
BafÜ.Yurdu-Pera Gençler B.  1 – 2
Yalova-Yeniboğaziçi:             2 – 1
Esentepe-M.HacıaliYılmazköy 5 – 0
Girne H.Evi-Binatlı:               3 – 0
Ünimar Maraş-Lapta:             5 – 2
İncirli-Düzkaya:                      2 – 5
 
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