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AKSA Futbol ligleri 10. Hafta günün maç sonuçları ve yarının programı

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AKSA Futbol ligleri 10. Hafta günün maç sonuçları ve yarının programı
AKSA SÜPER LİG
Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü : 0 – 2
BUGÜN
Mesarya-Miracle Değirmenlik: 3 – 0
Göçmenköy-Türk Ocağı: 1 – 0
Lefke-ChinaB.G.Gücü: 2 – 1
27 Kasım 2022, Pazar
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-MeritA.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Cihangir Stadı ‘nda Cihangir-Gönyeli (Mustafa Öztugay)
28 Kasım 2022, Pazartesi
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yenicami (Ali Özer)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yenierenköy-Esentepe:1 - 1 
 M. HacıaliYılmazköy-Miracle Karşıyaka: 0 – 5
Pera Gençler Birliği-Girne Halk Evi : 3 – 1
İncirli-Ünimar Maraş: 2 – 3
27 Kasım 2022, Pazar
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Mormenekşe (Ferhat Tuna)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Dörtyol (İsmail Ercan)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaşlı)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yalova (Fehim Dayı)
 
 
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