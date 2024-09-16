Aksa Futbol Ligleri 1. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-25 futbol sezonunda heyecan Perşembe günü oynanacak Süper Lig açılış maçı olan Doğan T. Birliği – Cihangir maçıyla başlayacak.

Futbol Federasyonu merhum Süleyman Göktaş adına oynanacak olan Aksa Süper Lig ve 1. Ligin 1. hafta programını açıkladı.

Birinci Hafta maç programı şöyle:



AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU 1. HAFTA

19 Eylül 2024, Perşembe

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Cihangir

20 Eylül 2024, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mağusa T.Gücü

21 Eylül 2024, Cumartesi

16.30 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Çetinkaya

16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Mesarya

16.30 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-A.Yeşilova

22 Eylül 2024, Pazar

16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Gönyeli

16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü

23 Eylül 2024, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-M.Değirmenlik



AKSA 1.LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU 1. HAFTA

21 Eylül 2024, Cumartesi

16.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-N.Dipkarpaz

16.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Türk Ocağı

16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Binatlı

22 Eylül 2024, Pazar

16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Düzkaya

16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-A.Kozanköy

16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Maraş

16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Hamitköy

16.30 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Mormenekşe

