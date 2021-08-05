Aksa Enerji futbol liglerinin yeni sponsoru oluyor

Sanat ve biyoçeşitlilik kapsamında devam eden projelerine sporu da ekleyen Aksa Enerji, ülke futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak ve takımları desteklemek amacıyla KKTC Süper Lig ve 1. Lig’e sponsor olacak.

Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, yıllardır Aksa Enerji’nin takımlar bazında desteklediği KKTC futboluna daha da değer katacak bir adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Pandemi dolayısıyla bir yıl ara verilen futbol liglerinin yeniden başlayacak olmasının heyecanının yaşandığı bugünlerde, ülke futboluna verilecek destekle ülke çapında genel motivasyonu yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Şentürk, KKTC futbolunun daha da gelişmesi adına Aksa Enerji olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Aksa Enerji arasındaki sponsorluk anlaşması 10 Ağustos Salı günü, saat 10.00’da Eziç Lefkoşa’da imzalanacak.

İmzalanacak protokolle 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında liglerin ismi AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig olarak kullanılacak.