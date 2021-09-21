AKSA 1. Lig’de ilk haftaya ev sahipleri damga vurdu

Ev sahiplerinin üstün olduğu ilk haftada 8 maçın 6’sını ev sahibi takımlar kazanırken, tek deplasman galibiyetini alan Dörtyol oldu. 1 maç ise berabere tamamlandı
Haftanın Takımı: Dörtyol
Dörtyol, tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele eden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Çetinkaya’yı, deplasmanda net bir skorla mağlup ederek haftanın sürprizini gerçekleştirirken, galibiyet haftanın tek deplasman galibiyetioldu
Haftanın Yıldızı: Tolga Kara (Yeni Boğaziçi)
Tolga Kara, Yeni Boğaziçiile Bostancı Bağcılarasında ilk haftada oynanan maçı Yeni Boğaziçi 3 – 0 kazanırken, Yeni Boğaziçi’ningolcüsü Tolga Kara, 2 golle galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Direktörü: Mehmet Emin Zaim (İncirli)
Tarihinde ilk kez 1. Ligde İncirli, sezona flaş bir skorla girip şampiyonluk adaylarından Gençlik Gücü’nü mağlup ederken, takımını sezona ve maça iyi hazırlayan Mehmet Emin Zaim, 3 puanın gelmesine büyük kaktı koydu
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener(Esentepe – Mormenekşe)
Mehmet Sezener, Esentepe ile Mormenekşearasında oynanan ilk hafta maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği 2 penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Sercan (Yalova)
Sami (İncirli)
Sabri (Değirmenlik)
Berkant (Dörtyol)
Haftanın On Biri
Ferhat (İncirli)
Yavmi (Maraş)
Hasip Uluhan (Yalova)
Emir (GB)
Volkan (İncirli)
Hüseyin Genel (YB)
Abdullah (İncirli)
Hüseyin Keleş (Değirmenlik)
Mustafa İnanç (Maraş)
İlyas (Değirmenlik)
Sertan (GB)
AKSA BİRİNCİ LİG 1. HAFTA
Esentepe – Mormenekşe 1-1
Yalova – Düzkaya 2-0
L. Gençler Birliği – Görneç 2-1
İncirli –Gençlik Gücü 1-0
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl 3-0
Çetinkaya – Dörtyol 0-2
Maraş – Çanakkale 4-2
Miracle Değirmenlik – Karşıyaka 2-1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yeniboğaziçi DSK
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2.
|Maraş GSK
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|3.
|Dörtyol SK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.
|Yalova SK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5.
|L. Gençler Birliği SK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|7.
|İncirli SK
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.
|Esentepe KKSK
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.
|Mormenekşe GBSK
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.
|Görneç KSK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|11.
|Karşıyaka ASK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|13.
|Çanakkale TSK
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|14.
|Çetinkaya TSK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|15.
|Düzkaya KOSK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0