AKSA 1. Lig’de ilk haftaya ev sahipleri damga vurdu

AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonunun 1. haftası tamamlanırken, ilk 3 sıraya Doğu bölgesi takımları yerleşti. İlk haftamaçını 3 farkla kazanan Yeni Boğaziçi,haftayı lider tamamlarken, Maraş ikinci, Dörtyol üçüncü sıraya yerleşti

Dörtyol, tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele eden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Çetinkaya’yı, deplasmanda net bir skorla mağlup ederek haftanın sürprizini gerçekleştirirken, galibiyet haftanın tek deplasman galibiyetiolduTolga Kara, Yeni Boğaziçiile Bostancı Bağcılarasında ilk haftada oynanan maçı Yeni Boğaziçi 3 – 0 kazanırken, Yeni Boğaziçi’ningolcüsü Tolga Kara, 2 golle galibiyetin mimarı olduTarihinde ilk kez 1. Ligde İncirli, sezona flaş bir skorla girip şampiyonluk adaylarından Gençlik Gücü’nü mağlup ederken, takımını sezona ve maça iyi hazırlayan Mehmet Emin Zaim, 3 puanın gelmesine büyük kaktı koyduMehmet Sezener, Esentepe ile Mormenekşearasında oynanan ilk hafta maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği 2 penaltı kararı da doğruyduSercan (Yalova)Sami (İncirli)Sabri (Değirmenlik)Berkant (Dörtyol)Ferhat (İncirli)Yavmi (Maraş)Hasip Uluhan (Yalova)Emir (GB)Volkan (İncirli)Hüseyin Genel (YB)Abdullah (İncirli)Hüseyin Keleş (Değirmenlik)Mustafa İnanç (Maraş)İlyas (Değirmenlik)Sertan (GB)AKSA BİRİNCİ LİG 1. HAFTAEsentepe – Mormenekşe 1-1Yalova – Düzkaya 2-0L. Gençler Birliği – Görneç 2-1İncirli –Gençlik Gücü 1-0Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl 3-0Çetinkaya – Dörtyol 0-2Maraş – Çanakkale 4-2Miracle Değirmenlik – Karşıyaka 2-1