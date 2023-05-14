Aksa 1. Lig Play-off/out puanları ve 2. hafta programı

Aksa Birinci Lig Play-Off 1. Hafta sonuçları
Esentepe – Düzkaya : 2 – 3
Yalova – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
Aksa Birinci Lig Play-Out 1. Hafta sonuçları
Girne Halk Evi – M. HacıaliYılmazköy:2 – 0
Ünimar Maraş – Dörtyol: 0 – 1
Aksa Birinci Lig Play-Off 2. Hafta programı
Esentepe - Pera L. G. Birliği
Yalova – Düzkaya
Aksa Birinci Lig Play-Out 2. Hafta programı
Girne Halk Evi – Dörtyol
M. HacıaliYılmazköy – Unimar Maraş
Play-off
TAKIMLAR P
1. Düzkaya 29
2. Esentepe 28
3. Yalova 27
4. Pera L. G. Birliği 26
Play-out
TAKIMLAR P
1. Girne Halk Evi 23
2. Ünimar Maraş 20
3. M. H. Yılmazköy 16
4. Dörtyol 16
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.