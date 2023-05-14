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Aksa 1. Lig Play-off/out puanları ve 2. hafta programı

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Aksa 1. Lig Play-off/out puanları ve 2. hafta programı
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Aksa Birinci Lig Play-Off 1. Hafta sonuçları
Esentepe – Düzkaya : 2 – 3
Yalova – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
 
Aksa Birinci Lig Play-Out 1. Hafta sonuçları
Girne Halk Evi – M. HacıaliYılmazköy:2 – 0
Ünimar Maraş – Dörtyol: 0 – 1
 
Aksa Birinci Lig Play-Off 2. Hafta programı
Esentepe - Pera L. G. Birliği
Yalova – Düzkaya
 
Aksa Birinci Lig Play-Out 2. Hafta programı
Girne Halk Evi – Dörtyol
M. HacıaliYılmazköy – Unimar Maraş
 
 
Play-off
TAKIMLAR              P
1. Düzkaya                29
2. Esentepe                28
3. Yalova                   27
4. Pera L. G. Birliği   26
 
Play-out
TAKIMLAR             P
1. Girne Halk Evi       23
2. Ünimar Maraş        20
3. M. H. Yılmazköy   16
4. Dörtyol                   16
 
 
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