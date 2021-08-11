AKSA 1. Lig'in ilk hafta fikstürü çekildi

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig 2021-22 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.
İşte 1. Lig’de ilk hafta maç programı:
Esentepe - Mormenekşe
Yeni Boğaziçi - Bostancı Bağcıl
Miracle Değirmenlik - Karşıyaka
Çetinkaya - Dörtyol
Maraş - Çanakkale
İncirli - China Bazaar Gençlik Gücü
Gençler Birliği - Görneç
Yalova - Düzkaya
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