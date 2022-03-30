banner762
banner815
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
22 0
Çala bademin tam zamanı
Çala bademin tam zamanı
34 0
 
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
42 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
23 0
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
62 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
41 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
14 0
banner797
banner794

Aksa 1. Lig'de deplasman takımlarının haftası

banner476

Lig’in 24. Haftasında oynanan 8 maçın beşini konuk takımlar kazanırken, 2 maç ev sahibi takımların üstünlüğünde tamamlandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı

Aksa 1. Lig'de deplasman takımlarının haftası
Aksa 1. Lig’in 24. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, lider Çetinkaya ve takipçileri bu haftayı kayıpsız geçerken, alt sıralarda ise Çanakkale uzun bir aradan sonra galibiyetle tanışarak yeniden umutlandı.
Birinci Lig lideri Çetinkaya konuk olduğu play-out hattında bulunan Maraş’ı farklı mağlup ederek şampiyonluk adına önemli bir galibiyet elde etti. Liderin takipçisi China B. Gençlik Gücü ise play-off oynamak isteyen Dörtyol’u farklı mağlup ederek sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağını gösterdi.
Geçtiğimiz hafta yabancı futbolcu sayısında hata yaparak hükmen mağlup sayılan Miracle Değirmenlik takımı ise konuk olduğu play-out hattındaki İncirli’yi net bir skorla mağlup ederek iddiasını sürdürdü.
Haftanın bölge derbisi mücadelesinde Süper Lig hedefindeki Gençler Birliği konuk ettiği Yeni Boğaziçi’nin zor da olsa yenmeyi başararak ilerleyen haftalara umutla bakmaya devam etti.
Play-off hattında mücadele eden takımlardan Karşıyaka konuk olduğu ligin dibine demir atan Görneç’i mağlup ederek yerini korudu.
Ligde belki de en rahat konumda olan takımlardan biri olan Esentepe konuk olduğu play-out hattında bulunan ve haftalardır galibiyete hasret olan Yalova’yı mağlup ederek play-off hattına bir adım daha yaklaştı. 
İkinci devreye iyi bir çıkışla başlayan ancak son haftalarda gerilemeye giden Mormenekşe konuk ettiği düşme hattı içindeki Çanakkale’ye mağlup olarak adeta hayal kırıklığı yarattı.
Aksa 1. Lig’de haftanın tek beraberlikle sonuçlanan maçında Düzkaya ile B.Bağcıl golsüz eşitlikle sahadan birer puanla ayrıldılar.
Lig’in 24. Haftasında oynanan 8 maçın beşini konuk takımlar kazanırken, 2 maç ev sahibi takımların üstünlüğünde tamamlandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu hafta kale ağları 22 kez havalanırken, 3 gol ortalamasının altında kalınarak kısır bir haftaya imza atıldı.
Gol krallığı yarışında lider olan Dörtyol’dan Berkant cezası nedeniyle oynamadığı bu haftada 24 golde kalırken, takipçisi Değirmenlik’ten İlyas bir gol atarken diğer takipçisi Çetinkaya’dan İbrahim de haftayı boş geçmedi. İlyas gol sayısını 16 yaparken, İbrahim ise 15’e yükseltti. 
 

Haftanın Takımı: Miracle Değirmenlik
İkinci devrede oynadıkları maçlarda sahada henüz mağlup olmayan Miracle Değirmenlik takımı konuk olduğu play-out hattındaki İncirli’yi de yenerek iddiasını sürdürdü.
 

Haftanın futbolcusu: Ertan (Çetinkaya)
Çetinkaya’nın tecrübeli kaptanı ilerleyen yaşına rağmen gerek oynadığı futbol gerekse attığı gollerle takımına katkı koymaya devam ediyor. Ertan bu hafta takımına biri penaltından iki gol atarak büyük katkı koydu


Haftanın teknik adamı: Emre Perçinci(Miracle Değirmenlik)
Takımının hafta içinde sahada kazandığı maçı masada kaybetmesi ile yaşadığı moral bozukluğunu kolay atlatmasını sağlayarak, önemli bir deplasmandan üç puan almalarına katkı koydu.
 

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa(Gençlik Gücü – Dörtyol)
Zorluk derecesi yüksek bir maç olan Gençlik Gücü – Dörtyol karşılaşmasında maça etki etmeyecek doğru düdükler ve yardımcılarıyla uyumlu bir maç çıkardı.
 
Haftanı Kare Ası:
Emir Dolu (Gençler Birliği), Turgut Kaçar(M.Değirmenlik), Ümitcan Babahan(Gençlik Gücü), Barın Bozak(Çanakkale)
 
Haftanın On Biri:
Onur (M. Değirmenlik), Çağdaş (Gençlik Gücü), Emir (Gençler Birliği) Sezgin (Gençlik Gücü), Recep(Çetinkaya), Tufan(Değirmenlik), Ertan (Çetinkaya), Yıldıray(Gençler Birliği), Hüseyin(Esentepe), Turgut (M. Değirmenlik) Sertan(Gençler Birliği)
 
AKSA 1. LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
G.Birliği-Yeniboğaziçi: 2 – 1
Düzkaya-Bostancı Bağcıl: 0 – 0
China B.G.Gücü-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Miracle Değirmenlik: 0 – 3
Yalova-Esentepe: 1 – 2
Maraş-Çetinkaya : 1 – 4
Mormenekşe-Çanakkale 0 – 1
Görneç-Karşıyaka: 1 – 2
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 24 16 4 4 60 21 39 52
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 24 15 3 6 47 25 22 48
3. Miracle Değirmenlik SK 24 15 3 6 46 29 17 48
4. L. Gençler Birliği SK 24 14 5 5 32 19 13 47
5. Karşıyaka ASK 24 12 7 5 49 28 21 43
6. SFC Dörtyol SK 24 11 6 7 57 38 19 39
7. Esentepe KKSK 24 10 6 8 44 37 7 36
8. Mormenekşe GBSK 24 8 11 5 27 28 -1 35
9. Yeniboğaziçi DSK 24 8 10 6 34 32 2 34
10. Düzkaya KOSK 24 9 6 9 28 31 -3 33
11. Maraş GSK 24 8 5 11 35 47 -12 29
12. İncirli SK 24 6 5 13 29 48 -19 23
13. Bostancı Bağcıl SK 24 5 6 13 20 38 -18 21
14. Yalova SK 24 4 8 12 28 44 -16 20
15. Çanakkale TSK 24 3 4 17 36 61 -25 13
16. Görneç KSK 24 1 5 18 14 60 -46 8
 
AKSA 1. LİG 25. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Çetinkaya – Mormenekşe
Karşıyaka – Düzkaya
M. Değirmenlik  - Maraş
Esentepe – Gençler Birliği
Yeni Boğaziçi – İncirli
B.Bağcıl – Yalova
Çanakkale – China B. Gençlik Gücü
SFC Dörtyol – Görneç
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.