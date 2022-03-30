Aksa 1. Lig'de deplasman takımlarının haftası

Lig’in 24. Haftasında oynanan 8 maçın beşini konuk takımlar kazanırken, 2 maç ev sahibi takımların üstünlüğünde tamamlandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı

Aksa 1. Lig’in 24. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, lider Çetinkaya ve takipçileri bu haftayı kayıpsız geçerken, alt sıralarda ise Çanakkale uzun bir aradan sonra galibiyetle tanışarak yeniden umutlandı.Birinci Lig lideri Çetinkaya konuk olduğu play-out hattında bulunan Maraş’ı farklı mağlup ederek şampiyonluk adına önemli bir galibiyet elde etti. Liderin takipçisi China B. Gençlik Gücü ise play-off oynamak isteyen Dörtyol’u farklı mağlup ederek sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağını gösterdi.Geçtiğimiz hafta yabancı futbolcu sayısında hata yaparak hükmen mağlup sayılan Miracle Değirmenlik takımı ise konuk olduğu play-out hattındaki İncirli’yi net bir skorla mağlup ederek iddiasını sürdürdü.Haftanın bölge derbisi mücadelesinde Süper Lig hedefindeki Gençler Birliği konuk ettiği Yeni Boğaziçi’nin zor da olsa yenmeyi başararak ilerleyen haftalara umutla bakmaya devam etti.Play-off hattında mücadele eden takımlardan Karşıyaka konuk olduğu ligin dibine demir atan Görneç’i mağlup ederek yerini korudu.Ligde belki de en rahat konumda olan takımlardan biri olan Esentepe konuk olduğu play-out hattında bulunan ve haftalardır galibiyete hasret olan Yalova’yı mağlup ederek play-off hattına bir adım daha yaklaştı.İkinci devreye iyi bir çıkışla başlayan ancak son haftalarda gerilemeye giden Mormenekşe konuk ettiği düşme hattı içindeki Çanakkale’ye mağlup olarak adeta hayal kırıklığı yarattı.Aksa 1. Lig’de haftanın tek beraberlikle sonuçlanan maçında Düzkaya ile B.Bağcıl golsüz eşitlikle sahadan birer puanla ayrıldılar.Lig’in 24. Haftasında oynanan 8 maçın beşini konuk takımlar kazanırken, 2 maç ev sahibi takımların üstünlüğünde tamamlandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Bu hafta kale ağları 22 kez havalanırken, 3 gol ortalamasının altında kalınarak kısır bir haftaya imza atıldı.Gol krallığı yarışında lider olan Dörtyol’dan Berkant cezası nedeniyle oynamadığı bu haftada 24 golde kalırken, takipçisi Değirmenlik’ten İlyas bir gol atarken diğer takipçisi Çetinkaya’dan İbrahim de haftayı boş geçmedi. İlyas gol sayısını 16 yaparken, İbrahim ise 15’e yükseltti.İkinci devrede oynadıkları maçlarda sahada henüz mağlup olmayan Miracle Değirmenlik takımı konuk olduğu play-out hattındaki İncirli’yi de yenerek iddiasını sürdürdü.Çetinkaya’nın tecrübeli kaptanı ilerleyen yaşına rağmen gerek oynadığı futbol gerekse attığı gollerle takımına katkı koymaya devam ediyor. Ertan bu hafta takımına biri penaltından iki gol atarak büyük katkı koyduTakımının hafta içinde sahada kazandığı maçı masada kaybetmesi ile yaşadığı moral bozukluğunu kolay atlatmasını sağlayarak, önemli bir deplasmandan üç puan almalarına katkı koydu.Zorluk derecesi yüksek bir maç olan Gençlik Gücü – Dörtyol karşılaşmasında maça etki etmeyecek doğru düdükler ve yardımcılarıyla uyumlu bir maç çıkardı.Emir Dolu (Gençler Birliği), Turgut Kaçar(M.Değirmenlik), Ümitcan Babahan(Gençlik Gücü), Barın Bozak(Çanakkale)Onur (M. Değirmenlik), Çağdaş (Gençlik Gücü), Emir (Gençler Birliği) Sezgin (Gençlik Gücü), Recep(Çetinkaya), Tufan(Değirmenlik), Ertan (Çetinkaya), Yıldıray(Gençler Birliği), Hüseyin(Esentepe), Turgut (M. Değirmenlik) Sertan(Gençler Birliği)AKSA 1. LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARIG.Birliği-Yeniboğaziçi: 2 – 1Düzkaya-Bostancı Bağcıl: 0 – 0China B.G.Gücü-SFC Dörtyol: 4 – 0İncirli-Miracle Değirmenlik: 0 – 3Yalova-Esentepe: 1 – 2Maraş-Çetinkaya : 1 – 4Mormenekşe-Çanakkale 0 – 1Görneç-Karşıyaka: 1 – 2Çetinkaya – MormenekşeKarşıyaka – DüzkayaM. Değirmenlik - MaraşEsentepe – Gençler BirliğiYeni Boğaziçi – İncirliB.Bağcıl – YalovaÇanakkale – China B. Gençlik GücüSFC Dörtyol – Görneç