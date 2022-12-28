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Akova’nın puanı silindi

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Akova’nın puanı silindi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 24 Aralık 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta 24.12.2022 tarihinde 18057 maç numarası ile Geçitkale GSK – German Gold Akova Vuda TÇB arasında oynanan müsabakada, German Gold Akova Vuda TÇB takımının İktisatbank BTM 1.Lig Statüsü’nün 2.maddesinin 6.fıkrasını ihlal etmesinden dolayı Disiplin Talimatı’nın 40.maddesi uyarınca German Gold Akova VudaTÇB’ye (-1) puan cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi..
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Ali Gürtaç (Vadili TÇBSK) Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK), Emrah Özer(Karaoğlanoğlu SK), Fevzi Hışır (Mevlevi SK)
3 Maç:İbrahimBaflı (Denizli SK), Buğra Dayı (Tatlısu HOBSK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Murat Çelik (Ortaköy SK)
 
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