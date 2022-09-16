Akova’da kaptanla yola devam

BTM 1. Lig ekiplerinden German Gold Akova Vuda Spor Kulübü yeni sezon için kadro oluşturma kapsamında futbolcularla anlaşmaya devam ediyor.

German Gold Akova Vuda Spor Kulübü’nün geçtiğimiz sezon kaptanlığını yapan Koray Keleş, kulüp başkanı Şuayip Çelme ile yaptığı görüşme sonucunda takımda kalmak için anlaştı.

Koray Keleş, 2022-23 sezonunda German Gold Akova Vuda Spor Kulübü için ter dökecek.