Akova'nın genç futbolcusu sezonu kapattı

BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz gün oynanan Akova - Serdarlı maçının 18. dakikasında sol ayak bileğinin ters dönmesi ile oyundan alınan Veysel Aksoy’dan kötü haber geldi.
Veysel’in çekilen MR sonrasında iç ve dış bağlarında yırtık tespit edildiği ve en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi edinildi.
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