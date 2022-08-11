Akova, Halil Çimendağ’la devam

BTM 1. Lig’in doğu bölgesi takımlarından Akova Vuda Spor Kulübü yeni sezon çalışmalarına hız verdi.

Başkan Şuayip Çelme yönetiminde çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu isin sponsorluğu için yaptığı görüşmeler sonucunda Hasan Darkot direktörliüğündeki GERMAN GOLD şirketiyle anlaşarak bir sezonluğuna German Gold Akova Vuda olarak ligde mücadele etme konusunda anlaşma sağladı.

ÇİMENDAĞ İLE DEVAM

Öte yandan German Gold Akova Vuda yönetimi Sporcu Sorumluları Aziz Çelebiaziz ve Mustafa Yaramaz dün akşam antrenör Halil Çimendağ ve yardımcısı Mahmut Erden ile bir araya gelerek el sıkıştı. Halil Çimendağ geçtiğimiz sezon da Akova takımını çalıştırmıştı.



