Akkuyu’ya sürpriz kutlama

Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü’nde yeni sezon hazırlıkları neşe içerisinde sürüyor.

Takımın antrenman yaptığı Atilla Topaloğlu Sahasına, Gençlik Gücü yöneticisi Ahmet Öztemer’in getirdiği doğum günü pastası ile tüm takım, takımın yeni transferi Hasan Akkuyu’nun doğum gününü kutladılar.

Yapılan sürprizden büyük mutluluk duyan Hasan Akkuyu, doğum günü pastasını teknik direktörü Kemal Yürekli ile birlikte kesti.

