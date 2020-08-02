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Akçay’da bayram mesaisi

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Akçay’da bayram mesaisi
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lige iddialı giren ve sezonun ilk maçını kazanan Akçay, ikinci hafta maçına da aralıksız hazırlanıyor.
İlk hafta Serhatköy’üdeplasmanda5-4 mağlup eden Akçay, ikinci haftada grubun diğer iddialı takımı olan ve averajla lider olan Gayretköy’ü konuk edecek.
Teknik direktör Derviş Dağman ve antrenör Berkem Korbay yönetiminde maça hazırlanan Akçay, maçın oynanacağı Akçay Stadında Kurban Bayramı’nın ikinci gününde dahi antrenman yaparken, antrenmana 20 futbolcu katıldı.
 
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