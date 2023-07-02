Akçay, üst tur aşkına

Niyazi Ergülen

İktisatbank BTM 2. Ligin 4. Hafta karşılaşmalarından olan 2. Grup’taki Akçay – Serhatköy mücadelesini ev sahibi Akçay farklı kazandı.

Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Rıdvan Çetinkaya’nın yaptığı karşılaşmayı Akçay 5 – 0 kazandı.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Akçay’a galibiyeti getiren golleri 10. Dakikada Mustafa, 30. Dakikada Kemal, 54’te Ali Akay, 60.dakikada Emre ve 80. dakikada ise Burak attılar.

Akçay bu galibiyetle birlikte 2. Grup’ta Gayretköy’le birlikte bir üst tura çıkmayı garantiledi.



