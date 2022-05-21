BTM 2. Lig batı bölgesi takımlarından Akçay tarih yazmak için kolları sıvadı.

Bu yıl yeniden BTM 1. Lig’e yükselme hedefinde olan Akçay kulübü kadrosunu güçlendirmek için iki önemli transfer daha yaptı.

Kendi köylüleri olan ve transferlerine kiralık olarak imza attırılan Besim Aykanat ve Sezer Özbarışçı, Akçay’ın başarısı için ter dökecek.

