Akçay Stadı yeşil zemini ile dikkat çekiyor

Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesinin BTM İkinci Ligdeki temsilcilerinden Akçay’ın maçlarını oynadığı Raif Denktaş Stadı yemyeşil zemini ile dikkat çekiyor.
Kulüp yönetiminin özverili bakımı sayesinde futbol oynamaya elverişli özelliğini yitirmeyen Raif Denktaş Stadının zemini, futbola davetiye çıkarıyor.
BTM İkinci Lig kulüplerinin birçoğunun sahaları sahalıktan çıkarken, Raif Denktaş Stadı bölgede fark yaratıyor.
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