Akçay Muhtarlığı’ndan Akçay sahası için büyük sitem

BTM 2. Lig’de mücadele edecek olan Akçay takımının kullandığı çim sahanın sulama yapılamasından dolayı kurumaya yüz tuttuğuna dikkat çeken Akçay Muhtarlığı sahanın sulandığı su kuyusunun borcu olmamasına karşın sulama yapılamamasına isyan etti

Güzelyurt bölgesinin son yıllarda hızla gelişmekte olan köylerinden olan Akçay’da gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla spor yapmaları teşvik edilirken, BTM 2. Lig’de mücadele edecek olan Akçay takımının kullandığı çim sahanın sulama yapılamasından dolayı kurumaya yüz tuttu.

Konuyla ilgili Akçay Muhtarlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Yok oluyoruz’ başlığı adı altında Akçay sahasının sulama kuyusunun hiçbir borcu olmamasına karşın su verilmemesinden dolayı çim sahanın kurumaya başladığına dikkat çekerek sitemlerini paylaştı.

Akçay Muhtarlığı’nın paylaşımı şöyle:

YOK OLUYORUZ…..

Köylerde gençlerimiz spor yapsın,kötü alışkanlıklardan onları uzaklaştıralım diye mücadele ederken maalesef üzülerek spor sahamızın kurumaya başladığını onlarca yetkili ve sorumlu önünde çaresizce izliyoruz. Yetkililer nerde? Sorumlular nerde? sadecegayleleri koltukmu?3 gün önce bu sahada Akçay-Mevlevi dostluk ve anı maçı yapıldı. Gelin görün saha susuzluktan kuruyor. Suçlusu köylümü? Gençlermi?

Su motorları Bölge sular komitesi (kaymakamlığa)bağlı. Ve köylünün bir kuruş borcu yoktur. Hem narenciyesini sulayan hem de sahaya alınan su paraları bizlerden söke söke alınıyor. Artık bizler yorulduk. Herkes anı yaşayarak bizleri geçiştirmeye devam ediyor. Devam ediniz hiç durmayınız inşallah tarih sayfaları sizi alttın harflerle tarihe yazmaz….”



