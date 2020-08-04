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Akçay kaptana emanet

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Akçay kaptana emanet
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Akçay, 3 Ağustos Pazartesi günü olağan üstü genel kurul gerçekleştirerek kulübün yeni başkanını belirledi.
Akçay genel kuruluna tek başkan adayı olarak giren Doğan Ertürk, üyelerin onayı ile 2 yıllığına kulübün başkanı oldu. Bir dönem ismi Akçay ile özdeşleşmiş Raif Ertürk’ün oğlu olanDoğan Ertürk, aynı zamanda futbolcu olarak da takımına hizmet ediyor.
Yeşil beyazlı takımın kaptanı da olan Doğan Ertürk, bugün Gayretköy ile kritik bir maça çıkacak Akçay’ın başında hem başkan hem de kaptan olarak galibiyeti hedefleyecek.
 
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