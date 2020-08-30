Akçay ikinci devre açıldı

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Yedinci GruptaAkçay ikinci devreye iyi başlayarak, Serhatköy’ü ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup etti.
Akçay, Akçay Stadında Serhatköy’ü konuk etti. Fatih Bardakçıoğlu’nun yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takım da gol atamazken, devre 0-0 sona erdi. Ancak Akçay ikinci devrede oyuna ağırlığını koymaya başladı. Son yarım saatte oyundan düşen rakibi karşısında Ali, Besim ve Ferit ile goller bulan yeşil beyazlılar maçı 3-0 kazandı.
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