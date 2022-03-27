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Akçay galibiyetle başladı

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Akçay galibiyetle başladı
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan takımların yeni sezon hazırlıkları sürerken, hazırlık maçları da başladı.
Batı bölgesi kulüplerinden Akçay ile Kalkanlı da Raif Denktaş Sahasında hazırlık maçında karşılaştılar. Maçın ilk devresinde üstün olan Kalkanlı ilk devreyi 2 – 0 üstün tamamladı.
İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Akçay, Kalkanlı karşısında 4 gol bulurken, maçı da 4 – 3 kazanarak,  ilk hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.
 
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