Akçay fark yaratıyor

Niyazi ERGÜLEN

İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan takımların yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

İktisatbankası BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Batı bölgesi takımları Akçay ile Yedidalga hazırlık maçında karşılaştılar. Raif Denktaş Stadında oynanan maçta Akçay, Yedidalga’yı 4 – 1 mağlup etti.

Akçay’ın golleri Ferit 2, Sahan ve Şenol’dan geldi. Yıllar sonra sahalara dönen Yedidalga’nın tek golünü ise Furkan kaydetti.

